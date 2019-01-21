رئيس "الأعلى للآثار": 15 اكتشافا في 2018 أبرزهم مقبرة "واح تي"

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عام 2018 شهد أهم وأجمل اكتشاف مقبرة أثرية لكاهن التطهير الملكي "واح تي" في مصر خلال السنوات الماضية بمنطقة سقارة بأيادي مصر خالصة مما كان له أثرا إيجابيا على حركة السياحة الثقافية المصرية.

وأضاف وزيري في برنامج "ما وراء الحدث" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أمس الأحد، أن هناك 25 بعثة مصرية خالصة بجانب البعثات الأجنبية التي تعمل في مجال الحفائر، وشهد العام الماضي 15 اكتشافًا أثريًا أبرزهم مقبرة "لواح تي" بسقارة من الأسرة الخامسة ترجع لـ4000 آلاف عام، ووجد بها تماثيل منحوتة في الجيل وكأنها منقوشة بالأمس، ما جعل سفراء العالم يطلبوا إلقاء محاضرات عن هذا الكشف الذي أذهل العالم وتم الكشف أيضا عن 5 أبيار أخرى داخل هذه المقرة ويتم استئناف الحفائر ويتم إزالة الرديم عنها.

وعن التوقف الحفائر الأثرية عام 2011، قال وزيري إنها توقفها بسبب ضعف الميزانية لدى وزارة الآثار، ومع مرور الوقت وتوفير الأموال، وفي شهر نوفمبر 2016 جرى العمل على الحفائر وتم العثور على أول كشف أثري في الأقصر خلال شهر أبريل عام 2017 لمقبرة "أوسر حات" وقبلها بـ48 ساعة من إعلان الكشف جرى العثور أيضًا على مقبرة ثانية، ثم الكشف عن مقبرة ثالثة لصانع الذهب امنمحات في سبتمبر خلال 2017 ثم مقبرة أخرى أطلق على 2017 بعام الاكتشافات وعام 2018 عام الاكتشافات والافتتاحات.