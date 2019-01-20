أمين الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يزور مصر.. الثلاثاء

القاهرة- أ ش أ:

يستضيف الهلال الأحمر المصري، في الفترة من 22 وحتى 24 يناير الجاري، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الحاج آس سي.

وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها لأمين عام للاتحاد الدولي لمصر، تقديرًا للهلال الأحمر المصري ودوره في تنمية المجتمع ومساعدة اللاجئين والمهاجرين من الدول المجاورة ودمجهم في المجتمع المصري وليس في مخيمات خاصة بهم.

وذكر بيان صادر عن الهلال المصري، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تتضمن الزيارة لقاء الأمين العام للاتحاد الدولي بوزير الخارجية السفير سامح شكري، وكذلك وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وعدد من قيادات الجامعة العربية.

وسيتفقد الأمين العام عددا من أنشطة الهلال الأحمر، منها بنك الدم المركزي ومجمع خدمات الهلال الأحمر المصري في منطقة زينهم، وكذلك أندية شباب الهلال الأحمر المصري في القاهرة.

يذكر أن الحاج آس سي تولى منصب الأمانة العامة للاتحاد منذ عام 2014، وهو من السنغال وقضى أغلب حياته العملية في العمل الإنساني، حيث عمل لمدة 25 عاما في منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز والملاريا والسل.

ويضم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر 190 دولة، مما يجعلها أكبر منظمة إنسانية في العالم تعمل في حالات الكوارث والحروب بدون تمييز، كما تقوم بأعمال تنموية لتقوية دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الوطنية في بلادها.

ويرافق الأمين العام في زيارته لمصر وفد من الاتحاد الدولي وكذلك المدير الإقليمي للاتحاد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيد هاشم.​