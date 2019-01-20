للاطلاع على أحدث تكنولوجيا لمعالجة المخلفات.. 3 وزراء في ألمانيا

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى العاصمة الألمانية برلين، للاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة لإقامة مصانع تدوير المخلفات، تأتى الزيارة في إطار تكليف رئيس الجمهورية للجنة المشكلة من الوزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع للوقوف على تطبيق منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة المخلفات بالاستعانة بالتجربة الألمانية في هذا المجال.

استقبل أمس الأول الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للصنيع، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي للتنسيق على تكاتف الجهود بكافة الجهات لتطوير منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة المخلفات، ووضع خطط لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات المتواجدة بمحافظات مصر، وإضافة خطوط ومعدات جديدة لبعض المصانع وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية المطبقة في هذا المجال ونقلها إلى مصر وذلك بعد الاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة لإقامة مصانع تدوير المخلفات، والاطلاع على أساليب الاستفادة من المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة ، وإنتاج الوقود البديل وتوليد الكهرباء ونقل هذه التكنولوجيا للجهات المصنعة بمصر.​