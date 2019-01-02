رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة"

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة سيكون لها دور فعال ومشاركة كبيرة في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وذلك من خلال إطار الدور المجتمعى والتنموي الجامعة

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وأكد الخشت، في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية تعي اهتماما كبيرا بطوائف المجتمع وتدرك أن المواطن المصري هو قطار التنمية، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدني في هذه المبادرات يمثل أمرا جيدا لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح الخشت، أن العمل في هذا الاتجاه سيشمل إلى جانب الدور المجتمعى الحالي والمتمثل في رعاية أهالي تلك المناطق عن طريق القوافل الطبية وبرامج محو الأمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا العمل على تدريب وتأهيل أبناء تلك المناطق على حرف ومهارات تدر عليهم دخلا إضافة لرفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن الجامعة ستقوم بإعداد دراسات الجدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات تلك المناطق، ودراسات لاحتياجات تلك المناطق ورفعها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها في خططها لمستقبل تلك المناطق والفئات المجتمعية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشارك بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أن الجامعة شاركت في المبادرات الأخيرة التي أطلقتها القيادة السياسية، منها مبادرة 100 مليون صحة وفيرس سي وقوائم الانتظار والأمراض غير سارية، مشيرا إلى الجامعة قامت بجولات للعد من المحافظات بقوافل طبية للمشاركة في مكافحة هذه الأمراض.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019".