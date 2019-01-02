استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. غادة والي تدعو الجمعيات الأهلية للاجتماع

كتب- محمد نصار:

دعت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، عددًا من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهليه، لاجتماع غدًا الخميس بمقر الوزارة وذلك من أجل تنسيق جهود المجتمع المدني استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

ومن المقرر عرض بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية في ضوء التحليل الفني للبيانات التي توفرت في قاعدة بيانات الوزارة والتي تتضمن بيانات تفصيلية لأكثر من 32 مليون مواطن وتغطي الاحتياجات المادية والحالة الصحية ومستوى التعليم والدخل والتشغيل في ما يعرف بخرائط الفقر متعدد الأبعاد.

ويأتي هذا التحرك بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "في مستهل عام ميلادي جديد.. تأملت العام الماضي باحثًا عن البطل الحقيقي لأمتنا فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي، هو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لذلك أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019".