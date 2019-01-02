حصاد "التعليم العالي" 2018.. معايير موحدة لرعاية المتفوقين



كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع البحث العلمي شهد على مدار العام الماضي جهودًا كبيرة لربط مخرجاته بالصناعة، وتوظيفه لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه في هذا الإطار قيمت الوزارة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار متضمنة متطلبات كافة الوزارات من البحث العلمي وتوجيه الأبحاث العلمية في كافة الجهات البحثية التابعة لها لخدمة هذه الاستراتيجية.

وتابعت: "أجرت الوزارة تعديلات جوهرية في اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتمكين تلك الجهات من القيام بدورها في إطار رؤية الوزارة لتحويل المراكز البحثية لجهات منتجه للعلم وداعمة للاقتصاد الوطني، ومن ذلك إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتبع سياسة لرعاية المتفوقين علميًّا والموهوبين بتوحيد معايير رعاية المتفوقين والمبدعين وفقاً للمعايير الدولية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث والمجتمعات العلمية، وتخصيص أماكن للإقامة بالمدن الجامعية بكل جامعة لهم، وزيادة برامج الدعم المخصص لرعاية المتفوقين علمياً والموهوبين بنسبة 25%.

وأضافت: "قدمنا عددا من المبادرات لدعم مشروعات التخرج الطلابية ذات علاقة بالصناعة، من خلال مسابقة تقدم لها 800 مشروع تخرج، وتم اختيار 300 مشروع للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه في مجالات الأثاث والديكور، والتكنولوجيا الخضراء، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الأشياء، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس، والطاقة والمياه، الاستزراع السمكي، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، الصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية، والصناعات البترولية، وغيرها، وتم طرح عدد من البرامج لدعم الباحثين الشباب والمراكز البحثية والأبحاث العلمية المتميزة، منها: برنامج شباب الباحثين، الذى يهدف إلى المساهمة في بناء وتطوير القاعدة العلمية في مصر، من خلال دعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين في كافة المجالات العلمية بحد أقصى 1.5 مليون جنيه للمشروع".

وأردفت: "أطلقت أكاديمية البحث العلمي "مسابقة رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وشارك في المرحلة الأولى من الرالي 312 طالب يمثلون 26 جامعة مصرية، وفاز فيها فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس بالجائزة الأولى".

وأطلقت كلية الهندسة بجامعة عين شمس مبادرة بعنوان «اندماج» للشراكة بين التعليم الهندسي والبحث العلمي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيل جيل جديد من الخرجين المبدعين ورواد الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصري، بجانب إطلاق معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار عام 2018 بمشاركة العديد من الدول العربية والإفريقية والأسيوية بحضور أكثر من 6 آلاف زائر، وضم 670 اختراعًا مصريًا، وفاز 60 ابتكارًا بميداليات بفئاتها الثلاث ذهبية، فضية ، برونزية، وبجوائز مالية تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه مصري تقدمها الأكاديمية وشركاء من الصناعة والمجتمع المدني بالإضافة إلى 3 جوائز احتضان وجائـــزة مسرعــات أعمـال 101 بقيمــة 800 ألف جنيه.