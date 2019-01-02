ما هي "الدلتا" التي فعلتها التموين لإعادة المحذوفين من البطاقات؟

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا وعلى عدة مراحل عن عودة ما يقرب من نصف مليون مواطن ممن تقدموا بطلبات للتظلم من تحديث بيانات البطاقات، وذلك منذ فتح باب التظلمات في العاشر من نوفمبر الماضي، لإعادة المستحقين للدعم ممن تم حذفهم نتيجة التخلف عن تحديث بيانات البطاقات أو عن طريق الخطأ.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة كانت تصدر قائمة صرف واحدة شهرياً، تضم كل من تم صدور بطاقات تموينية لهم، وبناءً عليه يتم إدراجهم فيها للتمكن من صرف حصصهم التموينية وحصص الخبز: "كان بيتم الانتهاء منها في الـ 26 أو الـ 27 من كل شهر، على أن يتم إرسالها لشركات البطاقات الثلاث لطباعتها".

وأضاف مدكور- في تصريح لمصراوي- أن المواطنين ممن تسلموا بطاقاتهم التموينية بداية الشهر وقاموا بتفعيلها كان يمكنهم صرف مقرراتهم اعتبارًا منذ الرابع أو الخامس من ذات الشهر.

وأردف: "عند فتح باب التظلمات وتلقي آلاف طلبات إعادة المحذوفين تم عمل ما يسمى بالـ"دلتا" -أي قائمة الصرف الملحقة، وبناءً عليه تم العمل على إصدار 4 قوائم صرف شهرياً، موضحًا: "هناك قائمة الصرف الرئيسية، فضلًا عن ثلاث أخريات".

وأوضح أن من تقدم بطلب للتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر تم إعادته في اليوم العاشر، فيما يتم إعادة من تقدم بالتظلم في الفترة من يوم 10 إلى يوم 19، يوم 20 من ذات الشهر، أما من تقدم بالتظلم يوم 20 من الشهر أو بعد ذلك، فسيتم إعادته نهاية الشهر نفسه أو بداية الشهر التالي، وذلك لمن تمت مراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها، وأنهم من المستحقين للدعم".​