أنيسة حسونة تشيد بإعلان الحكومة التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها في مايو المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بإعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط، بدء سداد جميع المستحقات الحكومية فيما يزيد عن 500 جنيه بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني في مايو المقبل، ومن خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء إلكترونية أو غيرها.

وثمنّت حسونة في تصريحات صحفية لها، اتجاه الحكومة لتعميم المنظومة الإلكترونية وميكنة منظومة الدفع، مؤكدًا فاعلية هذه المنظومة في القضاء على البيروقراطية ووقف أي رشاوى أو إجراءات غير سليمة كان يتم اتباعها.

وأشارت إلى أن "غالبية دول العالم سبقتنا في تطبيق هذه المنظومة، حرصا على الشفافية وتقليل الاعتماد على المنظومة الورقية، والاعتماد عليها في مصر سيكون له العديد من المزايا".