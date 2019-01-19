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    "ستكون أكثر انضباطًا".. "حجازي" يكشف سبب اعتذاره عن عدم رئاسة امتحانات الثانوية

    10:35 م السبت 19 يناير 2019
    "ستكون أكثر انضباطًا".. "حجازي" يكشف سبب اعتذاره عن عدم رئاسة امتحانات الثانوية

    الدكتور رضا حجازي

    كتب- محمد جمعة:

    كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، عن اعتذاره عن عدم رئاسة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لوجود عذر يمنعه من الإشراف على وضع الأسئلة.

    وأوضح حجازي، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن ابنه في الثانوية العامة هذا العام ولا يمكنه تولِّي هذه المسؤولية، مشيرًا إلى أن الوزير الدكتور طارق شوقي هو رئيس الامتحانات لهذا العام.

    وتابع رئيس قطاع التعليم بأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون أكثر انضباطًا من العام الماضي، لافتًا إلى أن الشرطة طوَّرت من أساليب تأمين الامتحانات.

     

    رضا حجازي التربية والتعليم الثانوية العامة

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