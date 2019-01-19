مصطفى بكري: أعداء الدولة خططوا لهدمها في ثورة يناير

كتب - محمد عاطف:

انطلق قبل قليل، حفل توقيع ومناقشة كتاب "الدولة والفوضى"، للكاتب الصحفي والبرلماني مصطفي بكري، بمركز الجيزة الثقافي، بحضور الدكتور مصطفي الفقي، والدكتور عاصم الدسوقي، ويدير اللقاء الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال بكري، إن الكتاب يتكون من جزأين، يتناول الجزء الأول منه فترة اندلاع ثورة يناير وينتهي بحكم الإخوان لمصر، فيما يتناول الجزء الثاني عام حكم الإخوان لمصر وحتى اندلاع ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار الثورة وخلع الإخوان من الحكم.

وأضاف: "كانت الدولة المصرية هدفا توجهت له الكثير من سهام الأعداء لتدميرها والنيل منها، واستغلوا غضب الجماهير من بعض الأوضاع أثناء ثورة 25 يناير لتحقيق أهدافهم، ولكن شتان بين أن تسعى للإصلاح وتغيير النظام وبين هدم الدولة نفسها".

وواصل: "تم وضع مخطط هدم مصر عام 2004 وكان يستهدف تقسيم الدول العربية كلها وإعادة رسم الخريطة العربية من جديد، وقد تعاملت مع الكتاب بكل مهنية لرصد أحداث التاريخ في تلك الفترة، خاصة أن الكتاب يكشف علاقة الإخوان بالأمريكان وكذلك علاقة 6 أبريل بالمنظمات الدولية المشبوهة".