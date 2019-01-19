مدير الأورمان: "التضامن" تتحمل 80% من تكاليف مبادرة "حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إحدى الجمعيات المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي بين الجمعيات الأهلية وبين وزارة التضامن الاجتماعي على أن تتحمل الوزارة نسبة 80% من تكاليف المبادرة مقابل 20% تتحملها الجمعيات الأهلية.

وأضاف شعبان، لمصراوي، أن هذا الاتفاق مجرد رؤية أولية ستحظى بمناقشة أخرى للتوافق حولها بشكل نهائي، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع جديد خلال أيام مع الوزارة للاتفاق على التصور النهائي لمشاركة المجتمع المدني في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدير جمعية الأورمان، أن أعداد الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني، التي تشارك في المبادرة في حالة زيادة مستمرة، نتيجة لدخول الكثير من الجمعيات ضمن المبادرة والتي تعرض أشكال متنوعة من الدعم المقرر تقديمه لهذه الأسر الأكثر احتياجًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في بداية العام الجديد بالاهتمام بالموطنين الأكثر احتياجًا ورعايتهم، وتم تشكيل لجنة بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية لبحث كيفية مساعدة هؤلاء المواطنين.