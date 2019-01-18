لأول مرة.. "مصر للطيران" تقبل 380 طيارًا دفعة واحدة لتدعيم أسطولها

كتب - طه عبيد:

اختارت شركة مصر للطيران، 380 طيارًا من خريجي أكاديمية الطيران، وكليات الطيران الدولية في الاختبارات التي أقامتها الشركة لاختيار دفعة جديدة من الطيارين لتدعيم أسطول الشركة خاصة بعد انضمام الطائرات الحديدة، في إطار خطة وزارة الطيران المدني، لتدعيم شركة مصر للطيران للخطوط الدولية وشركة إكسبريس للخطوط الداخلية، ونجح الطيارين في اجتياز الاختبارات التي حددتها الشركة للقبول.

وقال مصدر مسئول بالشركة، إنه للمرة الأولى تقبل الشركة هذا العدد الكبير لتدعيم الشركة الوطنية المقبلة على تجديد الأسطول وتدعيمه خلال الفترة المقبلة بأحدث الطرازات.

وأضاف أنه سيتم تقسيم الطيارين الناجحين، وتدعيم مصر للطيران للخطوط الدولية بـ280 طيارًا، وشركة أكسبريس بـ100 طيار في إطار خطة الشركة لزيادة أعداد الطائرات.

وأكد المصدر أن الاختبارات تمت بعدالة مطلقة، ووفقا للقواعد التي وضعتها الشركة، ومن المنتظر إجراء الاختبارات الطبية خلال الأيام القادمة لمن لم يجتازها من قبل.

ولفت المصدر إلى أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وافق على قبول جميع الناجحين، خاصة أن الشركة لم تقبل أي طيارين منذ مايقرب من 7 سنوات كاملة.