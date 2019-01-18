محافظ الجيزة: إزالة 4 عقارات مخالفة بحرم المنطقة الأثرية

كتب - إسلام ضيف:

بدأت محافظة الجيزة أعمال إزالة 4 عقارات مخالفة بحرم المنطقة الأثرية بحي الهرم، وذلك بمشاركة مكثفة من الأجهزة الأمنية لتأمين أعمال الإزالة حفاظا على حياه المواطنين المترددين على المنطقة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة - في تصريحات اليوم الجمعة - إن العقارات الجاري إزالتها صادر لها قرارات إزالة لتعديهم على حرم المنطقة الأثرية، حيث قام المخالفون ببناء عقارات وتعليتها بدون الحصول على التراخيص اللازمة وكذلك عدم مراعاة الطابع الأثري للمنطقة.

وأكد راشد أنه تم الدفع اليوم بالمعدات الثقيلة وفرق الإزالات لتكثيف الأعمال والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن من خلال تنسيق كامل مع أجهزة وزارة الداخلية.

وأضاف راشد أن المحافظة لن تتهاون في إزالة أي عقار مخالف مهما بلغ حجمه، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم احترام القانون والحصول على التراخيص والالتزام في تنفيذها بأعمال البناء سيتم الإزالة الفورية للمخالفات، لافتا إلى أن أعمال الإزالة الجاري تنفيذها بحرم المنطقة الأثرية مستمرة دون توقف حتى الانتهاء من إزالة مخالفات البناء.

وشهد موقع الإزالات تعاونا كبيرا من قبل مواطني منطقة نزلة السمان لما لاحظوه من حرص المحافظة في تطبيق القانون على الجميع.