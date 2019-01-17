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    لأول مرة.. وزير التعليم رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة

    09:19 م الخميس 17 يناير 2019
    لأول مرة.. وزير التعليم رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة

    الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر تولي رئاسة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، للمرة الأولى.

    وأوضحت خيري، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والذي تولى رئاسة الامتحان العامين الماضيين، اعتذر هذا العام لوجود مانع قانوني لديه، نظرا لأن نجله في الصف الثالث الثانوي، تحقيقا للشفافية والمصداقية؛ لذا قرر وزير التربية والتعليم تولي المنصب هذا العام.

    وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من 8 يونيو المقبل.

     

    أمينة خيري امتحانات الثانوية العامة طارق شوقي وزير التربية والتعليم رضا حجازي

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