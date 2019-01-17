وزيرة السياحة: تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالفنادق.. السبت

كتب- يوسف عفيفي:

تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، السبت المقبل، في مؤتمر صحفي ينظمه فندق جى دبليو ماريوت على هامش الاحتفالية الخاصة بتدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالفنادق في القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في الاحتفالية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وراندا أبوالحسن مديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

ومن المقرر أن تقوم وزيرتا السياحة والبيئة على هامش الاحتفالية بتسليم الشهادات التدريبية الخاصة بالمرشد البيئي لعدد من المرشدين السياحيين، والتي تم إطلاقها مؤخرا وتم من خلالها تدريب عدد 35 مرشدا بيئيا في مدينة شرم الشيح بالتعاون مع وزارة البيئة كدفعة أولى.

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