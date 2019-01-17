"التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار لـ72 ساعة مقبلة
11:20 ص الخميس 17 يناير 2019
كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، التابع لوزارة الري، خريطة أماكن سقوط الأمطار ومدى كثافتها على مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة من "17 - 19" يناير الجاري.
واوضحت خرائط المركز، احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية خلال يومي "17 - 18" يناير.
كما أوضحت الخرائط أيضًا عدم وجود فرص لسقوط أمطار خلال 19 يناير على مختلف أنحاء الجمهورية.
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