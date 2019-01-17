  • عاجل:خارطة بأماكن سقوط الأمطار في الـ72 ساعة المقبلة

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    "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار لـ72 ساعة مقبلة

    11:20 ص الخميس 17 يناير 2019
    "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار لـ72 ساعة مقبلة

    أرشيفية

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، التابع لوزارة الري، خريطة أماكن سقوط الأمطار ومدى كثافتها على مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة من "17 - 19" يناير الجاري.

    واوضحت خرائط المركز، احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية خلال يومي "17 - 18" يناير.

    كما أوضحت الخرائط أيضًا عدم وجود فرص لسقوط أمطار خلال 19 يناير على مختلف أنحاء الجمهورية.

    خرائط سقوط الأمطار حتى 19 يناير 1خرائط سقوط الأمطار حتى 19 يناير 2خرائط سقوط الأمطار حتى 19 يناير

    مركز التنبؤ بفيضان النيل خرائط الأمطار وزارة الري الأمطار السواحل الشمالية الشرقية

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