"التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار لـ72 ساعة مقبلة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، التابع لوزارة الري، خريطة أماكن سقوط الأمطار ومدى كثافتها على مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة من "17 - 19" يناير الجاري.

واوضحت خرائط المركز، احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية خلال يومي "17 - 18" يناير.

كما أوضحت الخرائط أيضًا عدم وجود فرص لسقوط أمطار خلال 19 يناير على مختلف أنحاء الجمهورية.