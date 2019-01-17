اليوم.. وزيرة الصحة تزور مستشفيات محافظة الأقصر

كتب - أحمد جمعة:

تزور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الخميس، محافظة الأقصر، لمتابعة العمل في مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سي، بمختلف مدن وقرى المحافظة.

تأتي الزيارة لمتابعة تفاصيل العمل في مباني المستشفيات التي تم بدء العمل فيها، ولزيارة أول مستشفى فى صعيد مصر لعلاج السرطان بالمجان في مدينة طيبة الجديدة.

وتشهد الوزيرة أيضًا توقيع بروتوكول تعاون لدعم السيدات بتخصيص سيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات في القرى والنجوع ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا "حياة كريمة".

وتأتي خلال الزيارة متابعة تفاصيل المستشفيات الجديدة التى يجرى إنشاؤها على أرض الواقع، وهي مستشفيات إسنا المركزي، والعديسات المركزي، إلى جانب تطوير مستشفى البياضية.