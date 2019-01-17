شريف عامر: الخميس المقبل إجازة رسمية بدلا من الجمعة بمناسبة ذكرى 25 يناير

القاهرة- مصراوي:

قال الإعلامي شريف عامر عبر برنامجه "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، إن لديه معلومات عن أن الحكومة ستعلن يوم الخميس 24 يناير الجاري إجازة رسمية بديلة عن يوم الجمعة 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

ويوافق 25 يناير الجاري، ذكرى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك احتفال الشرطة المصرية بعيدها القومي.



