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    بسبب عبارة "حار صيفا دافئ ممطر شتاء".. الأرصاد: سنُعدّل المناهج الدراسية

    12:02 ص الخميس 17 يناير 2019
    بسبب عبارة "حار صيفا دافئ ممطر شتاء".. الأرصاد: سنُعدّل المناهج الدراسية

    ارشيفية

    كتب – أسامة عبد الكريم:

    أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن علماء هيئة الأرصاد بدأوا في دراسة المادة المتعلقة بمناخ مصر قبل 50 عامًا من الآن.

    وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: "طول عمرنا حافظين جملة عن مناخ مصر (حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء)، ونبحث حاليا التغييرات التي طرأت على مناخ مصر وكيف أصبح شكلها الآن".

    وقال رئيس هيئة الأرصاد: "سيتم إضافة التغييرات المناخية على المناهج الدراسية لطلاب المدارس والجامعات، على آخر ما توصل إليه علماء هيئة الأرصاد"، لافتا إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإجراء تلك التعديلات.

    وأردف: "لازم يكون هناك مصداقية في التعليم، لذا بدأنا في عمل الدراسات لبندأ إدخالها في تعديل المناهج".

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