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    بعد العاصفة الترابية.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

    06:48 م الأربعاء 16 يناير 2019
    بعد العاصفة الترابية.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

    الدكتورة هالة زايد

    كتب - أحمد جمعة:

    وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع المستشفيات؛ لاستقبال أي حالات نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

    وضربت عاصفة ترابية عدة محافظات اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى مساء اليوم، حسبما ذكر الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية.

    وشددت وزيرة الصحة -في بيان اليوم- على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.

     

    هالة زايد وزارة الصحة سوء الأحوال الجوية العاصفة الترابية الطقس

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