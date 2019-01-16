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    بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار 72 ساعة المقبلة

    03:37 م الأربعاء 16 يناير 2019
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    كتب- أحمد مسعد:

    أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، توقعات وأماكن سقوط الأمطار الفترة المقبلة.

    ونشر المركز، عبر صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء، خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم ١٦ يناير وحتى ١٨ يناير المقبل.

    وتوقع المركز، سقوط أمطار خفيفة، غدا الخميس، واحتمال سقوط أمطار خفيفه على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية.

    وقال المركز، إنه من المتوقع عدم سقوط أمطار بعد غد الجمعة، على كافة محافظات مصر.

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