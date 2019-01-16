للمرة الثانية على التوالي.. إغلاق حديقة الحيوان بسب سوء الأحوال الجوية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء، إغلاق جميع حدائق الحيوان التابعة للوزارة على كافة المحافظات بسب سوء الأحوال الجوية.

وقال اللواء محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن إدارة الحديقة اتخذت اجراء بوقف صرف تذاكر الحديقة للزوار فى تمام الواحدة ظهرا بسب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مشيرا إلى أن عملية إخلاء الزوار سوف تكون فى تمام الثالثة عصراً.

وأضاف رجائى، فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن سبب الإغلاق هو سرعة الرياح، ما قد ينتج علية سقوط أشجار على الزائرين أو الحيوانات، موضحا أنه تم فتح بيوت مبيت الحيوانات حفاظا على حياتهم.

وأشار إلى أن توفير مشروبات ساخنة وغذاء بروتينى للمساعد على التدفئة، موضحا أن العاصفة التربية من الممكن أن تؤثر على صحة الحيوانات خصوصا صغار الحيوانات.

يشار إلى أن البلاد تشهد حالياً اضطراب في حالة الطقس، فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيعود بدايةً من يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، فيما يتوقع أن يصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة، لافتةً إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن بدايةً من اليوم الخميس المقبل.

​