مدبولي يشهد توقيع عقد تمويل القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مراسم التوقيع على الاتفاق النهائي التمويلي لمشروع القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الخط يصل طوله لـ68 كيلومترًا، ويجرى تشغيله بفكر مختلف عن خطوط السكة الحديد قديما وباعتبارات بيئة حديثة.

وأوضح أن المشروع في منتهى الأهمية لمنطقة شرق القاهرة، وقبل نقل المجمع الحكومي للعاصمة الإدارية يجرى الانتهاء من القطار الكهربائي خلال عامين.

وقال إنه جرى إسناد الأعمال الإنشائية للمشروع بتكلفة 461 مليون دولار لـ5 شركات وطنية و3 شركات قطاع خاص، مع ثبات الأسعار للشركات.

وأضاف أن هذا الخط سيخدم 350 ألف راكب يوميا، وسرعة القطار تصل 120 كيلو متر في الساعة.