"الري": إزالة 105 حالات تعد على نهر النيل في 9 محافظات

القاهرة - أ ش أ:

تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري اليوم من إزالة 105 حالات تعد على نهر النيل في نطاق 9 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج وقنا والأقصر.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة وحتى اليوم بلغ 43 ألفا و396 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.