  • عاجل:الحكومة تعتزم فرض رسوم جديدة على رحلات "أوبر وكريم"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    "الري": إزالة 105 حالات تعد على نهر النيل في 9 محافظات

    09:20 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    "الري": إزالة 105 حالات تعد على نهر النيل في 9 محافظات

    أرشيفية

    القاهرة - أ ش أ:

    تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري اليوم من إزالة 105 حالات تعد على نهر النيل في نطاق 9 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج وقنا والأقصر.

    وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة وحتى اليوم بلغ 43 ألفا و396 حالة تعد.

    وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

    هذا المحتوى من

    إزالة تعديات نهر النيل الموارد المائية أملاك الدولة

    الخبر التالى:

    غدًا.. افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ من دول العالم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان