وزيرة الهجرة: مسابقة "مصر الجميلة" تؤكد دور الكنيسة الوطني

القاهرة - أ ش أ:

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية مشهود لها بالوطنية، وتقف مع مصر في كافة المواقف، بقيادة البابا تواضروس الثاني، وأن مسابقة "مصر الجميلة" تؤكد دور الكنيسة الوطني في مختلف المناسبات وتظهر وحدة المصريين أمام العالم.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم - خلال كلمتها في احتفالية المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتوزيع جوائز مسابقة التصوير الفوتغرافي (مصر الجميلة) بحضور البابا تواضروس الثاني - إن المسابقة الحالية تظهر صورة مصر الحقيقية أمام العالم، مشيرة إلى أنه سيتم نشر الصورة الفائزة بالمركز الأول على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأضافت أن مصر تمتلك قيادة سياسية واعية وحكمية وتعمل بجدية ولا تفرق بين أي شخص، لافتة إلى أن الشعب المصري يمتلك الوعي والرغبة في العمل.​