بروتوكول بين "الوطنية للإعلام" وقنوات الفجيرة الإماراتية لتبادل البث المشترك

كتب- مصطفى علي:

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر والإمارات بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لأمجد بدر، مدير قنوات الفجيرة، والوفد المرافق له اليوم الاثنين، حيث أكد زين على أهمية تنشيط كافة الاتفاقيات والبروتكولات المبرمة بين الجانبين بما يحقق أقصى استفادة من الناحيتين المهني والاقتصادي.

وأوضح زين أن هناك تنسيقا إعلاميا دائما مع الأشقاء بدولة الإمارات حول مختلف القضايا.

وتم خلال الاجتماع توقيع بروتكول تعاون بين الوطنية للإعلام وقنوات الفجيرة لتبادل البث المشترك للأحداث والمناسبات التي تقام بالبلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي في مختلف المجالات الإعلامية وتبادل الخبرات الإعلامية والهندسية والتدريبية.

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