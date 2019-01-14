  • عاجل:تطورات الطقس.. "معلومات الوزراء" ينصح المواطنين بغلق النوافذ وارتداء الكمامات (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    تحمل مسئولية قرارك.. "شوقي" يوجه رسالة لطلاب أولى ثانوي بعد تسريب الأحياء

    01:38 م الإثنين 14 يناير 2019
    تحمل مسئولية قرارك.. "شوقي" يوجه رسالة لطلاب أولى ثانوي بعد تسريب الأحياء

    الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوي التي تجرى حاليا، تدريبية ولن تضاف درجاتها للمجموع.

    جاء هذا تعليقا على ما أثير بشأن تسريب امتحان الأحياء الذي أداه الطلاب اليوم الأثنين.

    وأضاف الوزير، في تصريح خاص لمصراوي: "مسئولية طالب الصف الأول الثانوي تتمثل في أن يحاول حل الامتحان لقياس قدراته، وليس البحث عن تسريب الامتحان على فيسبوك من عدمه"، مؤكدا أن الطالب لو أراد أن يترك عملية التدريب على الامتحان، واهتم فقط بالبحث عن تسريبات أو حتى اختار عدم الذهاب للامتحان من الأساس فعليه أن يتحمل مسئولية قراره.

    وقرر الوزير فتح تحقيق فيما أقير بشأن تسريب امتحان اليوم.

    وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، أمس الأحد، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

    وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.

    وأكد بعض الطلاب أنه جرى تسريب الامتحان قبل بدء اللجان.

    طارق شوقي وزارة التربية والتعليم امتحان الأحياء امتحانات طلاب أولى ثانوي

    الخبر التالى:

    512 مشروعًا بـ49.3 مليار جنيه.. "الوزراء يعلن حصاد‎ "الإسكان" في 2018‏
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان