تحمل مسئولية قرارك.. "شوقي" يوجه رسالة لطلاب أولى ثانوي بعد تسريب الأحياء

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوي التي تجرى حاليا، تدريبية ولن تضاف درجاتها للمجموع.

جاء هذا تعليقا على ما أثير بشأن تسريب امتحان الأحياء الذي أداه الطلاب اليوم الأثنين.

وأضاف الوزير، في تصريح خاص لمصراوي: "مسئولية طالب الصف الأول الثانوي تتمثل في أن يحاول حل الامتحان لقياس قدراته، وليس البحث عن تسريب الامتحان على فيسبوك من عدمه"، مؤكدا أن الطالب لو أراد أن يترك عملية التدريب على الامتحان، واهتم فقط بالبحث عن تسريبات أو حتى اختار عدم الذهاب للامتحان من الأساس فعليه أن يتحمل مسئولية قراره.

وقرر الوزير فتح تحقيق فيما أقير بشأن تسريب امتحان اليوم.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، أمس الأحد، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.

وأكد بعض الطلاب أنه جرى تسريب الامتحان قبل بدء اللجان.