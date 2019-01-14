مدبولي: 7 شركات مقاولات و500 معدة لتنفيذ النهر الأخضر في 18 شهرا

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء العمل الحديقة المركزية "النهر الأخضر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل بها 7 شركات مقاولات، بإجمالي معدات تقدر بـ500 معدة، بخلاف مئات من العمال.

وأضاف مدبولي، أن الحديقة تجسد الحضارة المصرية، وستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية، والتي تتميز بوفرة الإمكانيات، والمرونة، ومواكبة العصر، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تلتزم بهذا المشروع، وتستهدف التنفيذ في 18 شهرا، وتشترك مع القطاع الخاص في جميع مراحل التطوير والتنفيذ، ما يوفر العديد من فرص الاستثمار الداخلي والخارجي؛ إيمانًا من الحكومة المصرية بأن التعمير امتداد لتراث الأجداد، ورسالة من الحاضر إلى المستقبل المشرق.