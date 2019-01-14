اليوم.. استمرار موجة الطقس السيئ والأتربة والصغرى في القاهرة 9

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

شبين الكوم 08 18

طنطا 08 18

دمنهور 08 16

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 17

مطروح 08 17

السلوم 06 16

سيوة 07 17

بورسعيد 10 18

دمياط 09 17

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 08 18

السويس 09 17

العريش 03 20

رفح 04 19

رأس سدر 12 19

نخل 05 15

نويبع 15 16

طابا 10 16

كاترين 03 10

الطور 09 16

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 12 20

مرسى علم 13 20

الفيوم 08 17

بني سويف 08 17

المنيا 08 17

أسيوط 07 17

سوهاج 10 17

قنا 10 18

الأقصر 10 18

أسوان 10 18

أبوسمبل 10 18

الوادي الجديد 09 19

شلاتين 15 24

أبو رماد 14 23​