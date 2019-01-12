برلماني يطالب بتوفير "حجر صحي" بمطارات الصعيد



كتب – أسامة عبد الكريم:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه سيطالب بتخصيص مبالغ مالية لتوفير "حجر صحي" بأحد مطارات محافظات الصعيد.

وقال "عمر" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن هناك 4 مطارات بمحافظات الصعيد (اسوان، اسيوط، سوهاج، الوادي الجديد) لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال جثامين المتوفيين من المصريين بالخارج، موضحًا أن هناك حجر صحي بمطار الأقصر لكنه لا يمكن أن يخدم جميع أبناء الصعيد، لُبعد المسافة.

ولقي 6 مصريين مقيمين بالكويت، مصرعهم، الجمعة، من محافظتي أسيوط وسوهاج، جراء حادث سير مروع وقع في الكويت.

وقررت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، نقل الجثامين على مطار القاهرة، لعد وجود حجر صحي بمطار أسيوط .

ولفت وكيل الخطة والموازنة إلى إنه تابع عمليات نقل الجثمان، مع رئاسة الوزراء، منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، التي استطاعت انهاء الإجراءات وعمليات النقل في 48 ساعة.