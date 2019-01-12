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    التعليم العالي: إغلاق "سنتر وهمي" لتدريس العلاج الطبيعي بالدقي

    04:41 م السبت 12 يناير 2019
    التعليم العالي: إغلاق "سنتر وهمي" لتدريس العلاج الطبيعي بالدقي

    خالد عبد الغفار

    كتبت-داليا شبل:

    تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول رصد إحدى المنشأت الوهمية التي تدعى تدريس العلاج الطبيعي عن طريق الدورات والدبلومات (غير المعتمدة)، والتي تدعي أيضا اعتمادها من الجامعات المصرية ووزارة الخارجية المصرية.

    أشار التقـرير -بحسب بيان اليوم السبت- إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بمداهمة مقر المنشأة المسماة etqan (اتقان) بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، والتي تمنح دبلومات في (إدارة الجودة الشاملة، التغذية العلاجية، إدارة المستشفيات، مكافحة العدوى)، دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العال.

    وأصدر "عبدالغفار" قرارًا بالغلق الإداري للمقر المشار إليه، ومخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.​

    خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي تدريس العلاج الطبيعي

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