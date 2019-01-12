أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

وزير الأوقاف يجري تحليل فيروس سي ضمن حملة "100 مليون صحة"

12:33 م السبت 12 يناير 2019
وزير الأوقاف يجري تحليل فيروس سي ضمن حملة "100 مليون صحة"

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فحوصا طبية ضمن حملة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سي خلال زيارته لمستشفى الدعاة التابعة للوزارة بمصر الجديدة، صباح السبت.

وقدم "جمعة"، الشكر للأطباء وطاقم التمريض بمستشفي الدعاة لجهودهم فى علاج المرضى، وأشاد بحملة 100 صحة، مؤكدا أن الحملة التي جاءت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يوجد لها مثيل في العالم، ولا يوجد دولة تطمئن على صحة جميع مواطنيها مثل مصر.

وقال وزير الأوقاف، إن مستشفى الدعاة تقدم خدمة طبية مميزة وأن المرحلة الثالثة والأخيرة من تطوير المستشفى ستكون قبل نهاية العام.​

محمد مختار جمعة فيروس سي حملة 100 مليون صحة الأوقاف

الخبر التالى:

المالية: خسائر السكك الحديدية تمثل 40 % من خسائر الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان