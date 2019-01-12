وزير الأوقاف يجري تحليل فيروس سي ضمن حملة "100 مليون صحة"

كتب- محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فحوصا طبية ضمن حملة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سي خلال زيارته لمستشفى الدعاة التابعة للوزارة بمصر الجديدة، صباح السبت.

وقدم "جمعة"، الشكر للأطباء وطاقم التمريض بمستشفي الدعاة لجهودهم فى علاج المرضى، وأشاد بحملة 100 صحة، مؤكدا أن الحملة التي جاءت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يوجد لها مثيل في العالم، ولا يوجد دولة تطمئن على صحة جميع مواطنيها مثل مصر.

وقال وزير الأوقاف، إن مستشفى الدعاة تقدم خدمة طبية مميزة وأن المرحلة الثالثة والأخيرة من تطوير المستشفى ستكون قبل نهاية العام.​