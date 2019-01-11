مدبولي: الرئيس الألماني وعد بتلبية دعوة السيسي لزيارة مصر

برلين - أ ش أ:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه نقل خلال زيارته لبرلين للمشاركة في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لزيارة مصر فى القريب العاجل.

وقال مدبولي إن افتتاح بطولة كأس لكرة اليد كان مميزا بتشريف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بنفسه، ولقد نقلت له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقلت له دعوه الرئيس السيسي لزيارة مصر فى القريب العاجل، وقد أكد تلبيته الدعوة فى أقرب فرصة.

وأضاف: زيارتنا لبرلين مهمة بالرغم من قصر مدتها، لكن أهميتها تنبع من الدعوة التي تلقيناها من رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لحضور حفل افتتاح البطولة التي تنظمها ألمانيا والدنمارك لأن مصر هي التي ستنظم كأس العالم المقبل في ٢٠٢١.

وتابع: إنه جرى العرف على أن الدولة التي ستنظم البطولة القادمة لكأس العالم لابد من حضور مميز لها لأنها تكون فرصة للتعرف على مستوى التنظيم والالتقاء والتناقش مع منظمي البطولة الحالية للاستفادة من التنظيم في البطولة التي سوف نستضيفها في ٢٠٢١.

وقال رئيس الوزراء إن هناك فرصة للقاء قيادات كثيرة من دول العالم شاركت بالحضور في حفل الافتتاح، لاسيما وان هناك فرصة أيضا للقاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، حيث أجرينا مباحثات مع أهم الشخصيات الرياضية على مستوى العالم بحضور وزير الشباب والرياضة.