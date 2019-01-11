"فريد الأطرش نغم في تراث العرب".. إصدار جديد لهيئة الكتاب

القاهرة- أ ش أ:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي، كتابا بعنوان "فريد الأطرش نغم فى تراث العرب"؛ إعداد عبد النبي بشار، تقديم د.خالد البغدادي.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول يتناول أولها صفحة من حياة الموسيقار فريد الأطرش تاريخ ميلاده ونشأته، والثورة السورية الكبرى عام 1925 ضد الانتداب الفرنسي بقيادة سلطان باشا الأطرش.

والفصل الثاني "فريد الأطرش ونصف قرن من الإبداع"، أما الفصل الثالث فعنوانه "فريد الأطرش في عيون هؤلاء المبدعين والمتخصصين"

الجدير بالذكر أن فريد الأطرش صدرت عنه عشرات الكتب خلال حياته وبعد رحيله في 26 ديسمبر عام 1974.، وهو من مواليد عام 1917 في سوريا وجاء إلى القاهرة مع والدته عالية بنت المنذر وشقيقه فؤاد وشقيقته أسمهان، والتحق بإحدى بمدرسة الخرنفش الفرنسية، ثم مدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، وبعد ذلك التحق بمعهد الموسيقى، واحترف الغناء والتلحين، فضلا عن أنه قام ببطولة العشرات من الأفلام الغنائية والاستعراضية، ومن أشهره "نغم في حياتي"، "حبيب العمر"، "عهد الهوى"، "زمان يا حب"، "رسالة من امرأة مجهولة".