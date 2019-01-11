8 نصائح ضرورية من الأرصاد خلال موجة الطقس السيئ

كتب ـ يوسف عفيفي:

نصح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية يوميا، والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة خاصةً في فترات الليل والصباح الباكر؛ خاصة من يوم الأحد وحتى الأربعاء المقبلين نظرا لعودة درجات الحرارة في انخفاضها مرة أخرى.

ووجه شاهين، لمصراوي، نصائح لـ"أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية" بتجنب الأماكن المباشرة للأتربة والرياح، مع تجنب الملاحة البحرية خصوصا على البحر المتوسط.

فيما نصح قائدي السيارات، بتوخي الحذر عند القيادة قدر الإمكان، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، وعدم تجاوز السرعات المقررة، فضلًا عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.