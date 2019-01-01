نائب رئيس جامعة عين شمس الجديد يتفقد لجان الامتحانات بكلية البنات

بالصور| إقبال كبير من السياح على المتحف المصري في أول أيام 2019

كتب- محمد قاسم:

تفقد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، لجان الامتحانات بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والانضباط بلجان الامتحانات بالكلية، ومطابقة الضوابط واللوائح المعمول بها.

وأكد سعود، في تصريحات صحفية، أن كلية البنات للآداب والعلوم والتربية تتميز بتنوع دراستها العلمية والأدبية وعدد أقسامها الكبير، موضحًا دعمه لتجديد وتطوير الكنترولات ومطبعة الامتحانات بالكلية بما يعود بالنفع على العملية التعليمية بالكلية.

من جانبها، قالت عميدة الكلية، إن لجان الإمتحانات بالكلية هذا العام تستقبل 30 ألف طالبة فى مختلف الفرق الدراسية، بالإضافة لطلاب الدراسات العليا لما يزيد عن 180 لجنة موزعة على 4 فترات يعمل خلالها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري على قدم وساق لتهيئة الجو المناسب للطالبات والذي يساعدهن على أداء الأمتحانات بكفاءة وفاعلية.

وأكدت أنه لم يتم رصد أية معوقات من شأنها التاثير على انضباط الامتحانات.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من لجان الامتحانات والكنترولات ومطبعة الإمتحانات واستوديو الكلية، بحضور الدكتورة هيام الزاهد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مكة البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مي حلمي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر أمس، قرارًا بتعيين الدكتور عبد الفتاح فتحي عبدالفتاح سعود نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لقطاع شئون التعليم والطلاب، اعتباراً من 29 ديسمبر 2018 ولمدة أربع سنوات.