الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ68 ألف مواطن خلال 15 يومًا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 68 ألف و730 مواطنًا من خلال 58 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن ذلك يأتي هذا في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي: الشرقية، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والقليوبية، والفيوم، وسوهاج، والإسكندرية، وأسيوط، والوادي الجديد، والقاهرة، والدقهلية، والمنيا، والبحيرة، وقنا، وأسوان، والغربية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والإسماعيلية، والمنوفية، ومطروح، ودمياط، وبورسعيد، والسويس.

وأضاف مجاهد، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 514 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 9 آلاف و542 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 18 ألف و334 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.