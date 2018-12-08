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وزير التموين يفتتح معرض فودد أفريكا للأغذية

12:38 م السبت 08 ديسمبر 2018
وزير التموين يفتتح معرض فودد أفريكا للأغذية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتبت- عايدة رضوان:

افتتح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "فوود أفريكا" للأغذية، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، والمقرر استمراره لـ 3 أيام متتالية.

ويعد المعرض من أهم وأكبر المعارض المتخصصة في الأغذية، نظرا لأنه يقام بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية وهيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

ويشارك بالدورة الحالية للمعرض 320 شركة محلية وأجنبية تمثل نحو 32 دولة من مختلف أنحاء العالم، فيما يتضمن هيكل المعروضات مئات الأصناف من المنتجات المختلفة التي تنتجها الشركات.

كما يشهد معرض العام الحالي مشاركة نحو 500 مشتري أجنبي من خلال بعثة المشتريين الدوليين لعقد لقاءات عمل ثنائية B2B خلال أيام المعرض، بالإضافة إلى زيارات المصانع والمزارع.

ويشارك في المعرض، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الصين، فرنسا، جنوب أفريقيا، بيلا روسيا، بولندا، أوكرانيا، الهند، باكستان.​

وزارة التموين معرض فودد أفريكا علي مصيلحي الصناعات الغذائية

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