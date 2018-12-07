ماذا تحقق من مبادرة "صوتك مسموع" خلال 5 أسابيع؟ (إنفو جرافيك)

القاهرة - مصراوي:

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ خمسة أسابيع تلقت 2980 شكوى.

وأوضح المركز- خلال "الإنفوجرافيك" الذي نشره على صفحة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"- أن عدد الشكاوى التي تلقتها المبادرة عن طريق "الواتس آب" بلغت 2.480 شكوى تم حل نحو 90% منها، في حين تلقت نحو 106 شكاوى عن طريق البريد الإلكتروني تم حل 92 % منها، كما تلقت المبادرة نحو 237 شكوى عن طريق "الفيس بوك" تم حل 82% منها، وتلقت من خلال الخط الساخن 157 شكوى وتم حلها بالكامل.

وأوضح المركز أن المحافظات الأكثر شكوى هي "الجيزة والبحيرة والدقهلية وكفرالشيخ والقليوبية وشمال سيناء ومطروح وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء".

وأشار إلى أن طرق التواصل بالمنظومة عن طريق "الواتس آب" من خلال رقم "01150606783" ويعمل على استقبال شكاوى المواطنين المدعومة بالصور، كما يتم استقبال الشكاوى على الصفحة الرسمية لمبادرة "صوتك مسموع" على "الفيس بوك" (www.facbook.com/sotak masmwo)، بجانب رقم الخط الساخن "15330" والبريد الإلكتروني (info@mld.gov.eg).