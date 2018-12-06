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وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة بعد لقاء سامح شكري

10:21 ص الخميس 06 ديسمبر 2018
وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة بعد لقاء سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الاردني

كتب - طه عبيد:

غادر أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس؛ بعد زيارة للقاهرة استغرقت يومين، التقى خلالها سامح شكري وزير الخارجية؛ لبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع بالمنطقة، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية.

وقالت مصادر بالمطار، إن السلطات أنهت إجراءات سفر وزير الخارجية الأردني، من استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة الأردنية المتجهة إلى العاصمة عمان.

وقال سامح شكري، إن هذه اللقاءات تعد فرصة لاستمرار التنسيق فيما بيننا سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية.

وأضاف أن اللقاء استعرض أوجه التعاون والتحديات المشتركة، لافتًا إلى تطابق وجهات النظر حيال جميع القضايا الإقليمية بما في ذلك سوريا واليمن والتطورات في العراق وليبيا والقضية الفلسطينية.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردن مطار القاهرة سامح شكري القضية الفلسطينية
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