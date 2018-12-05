"الآثار": عرض جميع الاكتشافات الجديدة للجمهور في المتاحف

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عرض جميع الاكتشافات الأثرية للجمهور داخل المتاحف، بناء على توجيهات وزير الآثار.

وأوضح وزيري، خلال كلمته في المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية العاملة في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، الأربعاء، أن وزارة الآثار، نفذت مسارات للزيارة داخل معبدي الكرنك والأقصر، بالإضافة إلى إقامة تمثالي معبد الكرنك وهما يمثلان فخرا لجميع الأفراد المشاركين، والعمل جاري على الانتهاء من إقامة التمثال الثالث والذي يجرى الكشف عنه في شهر أبريل 2019.

وعرض وزيري، آخر وأهم الأعمال والاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار خلال الشهور الماضية، شمل العرض الاكتشافات في معبد الكرنك، ودراع أبو النجا، وسقارة، والمنيا، ودهشور.

وافتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح اليوم، المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية العاملة في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط ، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسفير دولة إيطاليا بمصر جامباولو كانيني ( Giampaolo Cantini) ، والمستشار الثقافي الإيطالي بولو سفاتيني ( Paolo Sabatini)، ومديرة المعهد الإيطالي جوسفينا كابورتي ( Giuseppina capriotti )، الدكتور هشام الليثي مدير رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، وقيادات وزارة الآثار.