متحدث "النواب": المجلس في مهمة وطنية وليست تشريعية فقط

كتب- أحمد علي:

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان، خلال دورته الحالية في مهمة وطنية وليست تشريعية فقط، وجاءوا في ظل أصعب الفترات؛ لأن مصر تمر بمرحلة دقيقة في حاجة لصناعة المستمقبل الأفضل والانتقال من الماضي السيئ.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء، بحضور الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إشكاليات المحافظة.

وأضاف حسب الله، أن الأعضاء رفضوا ادعاء أي بطولات شعبية ومزايدة على الحكومة من أجل المستقبل الأفضل للدولة المصرية، في إطار من الرقابة الرشيدة والموضوعية بالبحث عن المشكلات بالتعاون مع الحكومة والعمل على حلها وليس تضخيمها.

وأكد حسب الله، أن الرؤى من قبل أعضاء المجلس في أن البرلمان يكون جسرًا يعبر عليه الوطن، وليس عبئًا على الوطن في هذه المرحلة، خاصة أنه من السهل الحصول على بطولات زائفة وإشادات عريضة مقابل عدم تحقيق أي شيء للدولة المصرية، قائلا: "البرلمان انحاز لمصلحة الوطن ولم ينحاز لأي مصالح شخصية".

وبشأن إشكاليات محافظة القليوبية قال النائب: "المحافظ الجديد يعمل بالتعاون مع النواب ويعمل على حل الإشكاليات التي تواجه المحافظة"، مشيرا إلى أن ذلك إطار إيجابي للعمل، رغم قلة الإمكانيات والمشكلات التي تعاني منها كل المحافظات وليست القليوبية فقط.