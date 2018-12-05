من سن 4 سنوات.. المدرسة المصرية الدولية تعلن بدء التقديم "2018-2019"

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، فتح باب التقديم للعام الدراسي المقبل 2019- 2020.

وأوضحت المدرسة شروط الالتحاق بها، كالتالي:

- إجراء لقاء تعريفي بالمدرسة يوم السبت الموافق 5 يناير 2019 بمقر المدرسة لمن يرغب في التعرف على المدرسة.

- فتح باب القبول على موقع المدرسة www.eis-zayed.com اعتبارًا من 1 فبراير 2019، وحتى 28 فبراير 2019.

- سن الالتحاق بالمدرسة في 1 أكتوبر 2019، 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم.

- ملء الاستمارة على موقع المدرسة والالتزام بما فيها من شروط ومواعيد؛ لأن المواعيد نهائية ولا يمكن تعديلها وبمثابة موافقة على لائحة المدرسة الداخلية.

- على جميع أولياء الأمور إحضار أصل شهادة الميلاد بالمدرسة أحد أيام 3، 4، 5، 6، 7، من شهر مارس 2019 مع طباعة الطلب المقدم على موقع المدرسة.

- متابعة موقع المدرسة بعد تقديم أصل الشهادة؛ لمعرفة تاريخ وساعة عقد الاختبار يومي 30 مارس و6 أبريل 2019، وطباعة "كارنيه" خاص بموعد الاختبار.

- في حالة اجتياز الطالب الاختبار الأول، سيجري عقد اختبار آخر للطالب وولي الأمر في يوم 13 أبريل 2019، وحضور الأب والام شرط أساسي لنجاح الطالب.

- إعلان النتيجة يوم السبت 11 مايو 2019 على الموقع الرسمي للمدرسة.

- سداد المصروفات خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يسقط حق الطالب في القبول بالمدرسة، والنظر في قوائم الانتظار.

- قيمة المصروفات الدراسية 15500 جنيه مصري فقط، شاملة رسوم النشاط، والمصروفات لاتشمل الكتب أو الزي.

- لا توجد أتوبيسات خاصة بالمدرسة لتوصيل الطلاب.

يذكر أن المدرسىة المصرية الدولية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية دولية معتمدة بنظام البكالوريا الدولية للطلبة النابغين والمتفوقين تعليميا وملتزمين أخلاقيا وتربويًا.