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    من سن 4 سنوات.. المدرسة المصرية الدولية تعلن بدء التقديم "2018-2019"

    12:03 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    من سن 4 سنوات.. المدرسة المصرية الدولية تعلن بدء التقديم "2018-2019"

    كتبت- ياسمين محمد:
    أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، فتح باب التقديم للعام الدراسي المقبل 2019- 2020.

    وأوضحت المدرسة شروط الالتحاق بها، كالتالي:

    - إجراء لقاء تعريفي بالمدرسة يوم السبت الموافق 5 يناير 2019 بمقر المدرسة لمن يرغب في التعرف على المدرسة.

    - فتح باب القبول على موقع المدرسة www.eis-zayed.com اعتبارًا من 1 فبراير 2019، وحتى 28 فبراير 2019.

    - سن الالتحاق بالمدرسة في 1 أكتوبر 2019، 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم.

    - ملء الاستمارة على موقع المدرسة والالتزام بما فيها من شروط ومواعيد؛ لأن المواعيد نهائية ولا يمكن تعديلها وبمثابة موافقة على لائحة المدرسة الداخلية.

    - على جميع أولياء الأمور إحضار أصل شهادة الميلاد بالمدرسة أحد أيام 3، 4، 5، 6، 7، من شهر مارس 2019 مع طباعة الطلب المقدم على موقع المدرسة.

    - متابعة موقع المدرسة بعد تقديم أصل الشهادة؛ لمعرفة تاريخ وساعة عقد الاختبار يومي 30 مارس و6 أبريل 2019، وطباعة "كارنيه" خاص بموعد الاختبار.

    - في حالة اجتياز الطالب الاختبار الأول، سيجري عقد اختبار آخر للطالب وولي الأمر في يوم 13 أبريل 2019، وحضور الأب والام شرط أساسي لنجاح الطالب.

    - إعلان النتيجة يوم السبت 11 مايو 2019 على الموقع الرسمي للمدرسة.

    - سداد المصروفات خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يسقط حق الطالب في القبول بالمدرسة، والنظر في قوائم الانتظار.

    - قيمة المصروفات الدراسية 15500 جنيه مصري فقط، شاملة رسوم النشاط، والمصروفات لاتشمل الكتب أو الزي.

    - لا توجد أتوبيسات خاصة بالمدرسة لتوصيل الطلاب.

    يذكر أن المدرسىة المصرية الدولية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية دولية معتمدة بنظام البكالوريا الدولية للطلبة النابغين والمتفوقين تعليميا وملتزمين أخلاقيا وتربويًا.

    المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

    المدرسة المصرية الدولية الشيخ زايد التقديم للمدارس

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