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سكرتير "الصحفيين": النقابة تحتفل برأس السنة مع أوركسترا "الشباب والرياضة"

04:45 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
سكرتير "الصحفيين": النقابة تحتفل برأس السنة مع أوركسترا "الشباب والرياضة"

حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيي

كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين رئيس لجنة النشاط، إقامة حفل أعياد الميلاد ورأس السنة على مسرح النقابة، يوم السبت المقبل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح، في بيان، اليوم الاثنين، أن أوركسترا وزارة الشباب والرياضة يحي الحفل الموسيقي بقيادة الموسيقار الدكتور عز الدين طه، والذي يشارك فيه مطربو ومطربات الأوركسترا: فيروز حسن، سناء نبيل، دينا جمال، نادين مورجان، محمود عماد، هشام عثمان، رانيا عجمى، لقاء خالد، أحمد كامل، ويحيى منواتى.

وأوضح الزناتي، أن الحفل سيكون بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم ولعشاق الفن الأصيل من الجمهور الذي يرغب في الحضور، الساعة السادسة من مساء السبت المقبل، ويقدم الأوركسترا أغنيات لكبار المطربين والمطربات.

حسين الزناتي نقابة الصحفيين أعياد الميلاد وزارة الشباب والرياضة

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