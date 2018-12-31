محافظ القاهرة: تنسيق بين الأحياء وأقسام الشرطة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

كتب- محمد نصار:

هنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القيادة السياسية والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد.

وأكد عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، أنه تم التنسيق بين الأحياء وأقسام الشرطة، لتأمين الكنائس.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من رفع أي تراكمات قمامة أو مخلفات، فضلًا عن رفع أي سيارات متهالكة أو إشغالات بمحيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات اليوم

وأعلن محافظ القاهرة، في بيان، الاثنين، الانتهاء من تقليم الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس، ودهان الأرصفة، خاصة بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتابع: "تم شن حملات أمنية على المنشآت المهجورة تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد، وتم تأمين شامل لمرسى النيل من الساحل حتى التبين وتأمين الكنائس المطلة على النيل".