"مياه سوهاج": نتعاون مع "مصر الخير" لتركيب الوصلات المنزلية

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الإنجازات والمشروعات التي نفذتها الشركة خلال عام 2018، مؤكدًا تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، والتي ساهمت بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطن السوهاجي، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال بدري في بيان له اليوم الاثنين، إنه جرى تشغيل محطة مياه دار السلام السطحية، بطاقة تصميمية 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 255 مليون جنيه، لخدمة مركز دار السلام وقراه، وتشغيل محطة معالجة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما، بطاقة تصميمية 100 لتر ثانية، بتكلفة 15 مليون جنيه، لخدمة 23 ألف نسمة بقرية المدمر ونجوعها، بجانب حصول المعمل المركزي لمياه الشرب على شهادة الأيزو 17025، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ خط المياه الناقل لقري شرق السكة الحديد بمركز طما لربط شبكة مياه قري مشطا والعتامنة وكوم العرب والشيخ عمار، من محطة مياه السكساكا المرشحة، بقيمة 13.9 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فى مارس القادم.

وأضاف: "جرى توقيع الاتفاقية الإطارية المنبثقة عن اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضم مشروعات لمياه الشرب بتكلفة حوالي 48.3 مليون جنيه، لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة، بأطوال شبكات 127 كم لترتفع نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة من 97% إلى 100%".

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تمويل إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد وتدعيم خطوط المياه بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا، بقيمة 1.4 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج، بقيمة 500 ألف جنيه، بجانب الانتهاء من توصيل 3255 وصلة مياه شرب بقرى بلصفورة وادفا وأولاد نصير، ومد خطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 6300 متر بقرية الصلعا، بتمويل من نادي روتاري.

وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، قال بدوي، تم التشغيل التجريبي لمشروعات صرف صحي مركز طما في قرى أم دومة والحلاقى، ومشروعات صرف صحي مركز البلينا بقرى السمطا والحلافى والغنيمية، ومشروعات صرف صحى مركز جرجا في قرى كويز ومقلد والمحاسنة والقرعان وبيت داوود، وتم البدء في استكمال مشروعات صرف صحى قرى المحامدة البحرية ودمنو والمزالوة بمدينة سوهاج، ومن المقرر دخولها الخدمة فى سبتمبر 2019، بجانب البدء في مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي للتنمية المحلية، والتي تقدر بحوالي 425.4 مليون جنيه لاستكمال المشروعات المتوقفة بـ8 قرى.

وأضاف: تم التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما، بقيمة 29 مليون جنيه، لخدمة 16416 نسمة، وتم البدء في تنفيذ مشروع صرف صحي الكولا بتكلفة 75 مليون جنيه، بتمويل من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، وتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمشروع صرف صحي الصلعا، بقيمة 16.9 مليون جنيه، ضمن مشروعات الإحلال والتجديد.

وأوضح أنه في مجال حل شكاوى المواطنين، استحدثت الشركة خلال عام 2018 خدمة الواتس أب من خلال الرقم 01207125125، بالإضافة إلى الرقم الأرضي 125، وموقع الشركة على الإنترنت، لاستقبال الشكاوى وحلها في أسرع وقت ممكن، حيث استقبل الخط الساخن خلال عام 2018 أكثر من 123 ألف شكوى.