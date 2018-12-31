توقيع بروتوكول تعاون بين "السلع التموينة" وبنك مصر

كتبت- عايدة رضوان:

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للسلع التموينية، وبنك مصر لتطبيق منظومة سداد آلي موحدة لمبالغ الغرامات التي يتم تحصيلها من المخابز والبدالين.

ويأتي البروتكول بهدف ضبط وميكنة تحصيل الغرامات، ووقع البروتوكول عن الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن بنك مصر عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وأكد المصيلحي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو وميكنة الخدمات والتحصيل إلكترونيًا بهدف تقنين عملية السداد لهذه المبالغ وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لتوفير الوقت الجهد والحفاظ على المال العام وتقديم خدمات أفضل.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى قدرة البنك على تقديم خدمات مالية بنكية لصالح وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار ضمان سلامة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات ومراجعة سلامة الشيكات أو الحوالات البريدية المقدمة من أصحاب المخابز وبدالي التموين. والذين يحصل منهم كغرامات مالية.​