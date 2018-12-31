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صقيع وشبورة وشديد البرودة.. تفاصيل طقس آخر أيام 2018

06:27 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
صقيع وشبورة وشديد البرودة.. تفاصيل طقس آخر أيام 2018

الطقس

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ويتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحر المتوسط، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة

الإسكندرية العظمى درجة 18 والصغرى 10 درجة

ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة

وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة

وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة

وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة

الأرصاد الجوية الطقس سقوط الأمطار الشبورة المائية درجات الحرارة التقلبات الجوية

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