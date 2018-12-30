رئيس التليفزيون: عرض إنجازات الدولة بتقنية 3D في احتفالية رأس السنة

القاهرة- (أ ش أ):

قالت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، إن قنوات التليفزيون أعدت احتفالية خاصة بمناسبة أعياد رأس السنة تلبي رغبات المشاهد المصري بمشاركة العديد من نجوم الفن والرياضة، كما تتضمن الاحتفالية عرضا بحصاد إنجازات الدولة خلال عام 2018.

وقالت فاروق، إنه سيتم عرض إنجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم افتتاحها خلال عام 2018 بخاصية الجرافيك بتقنية 3D من خلال برنامج "مصر النهاردة" على شاشة قناة مصر الأولى.

وتبدأ الاحتفالية على شاشة قناة مصر الأولى فى العاشرة مساء غد الاثنين مع برنامج "مصر النهاردة" حيث يقوم الإعلاميان ريهام الديب وأحمد سمير باستعراض المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة من محطات الكهرباء ومشروع الصوب الزراعية والطرق الجديدة ومشروعات تطوير العشوائيات، يليها فقرة الكابتن كريم حسن شحاتة واستعراض أهم الإنجازات والأحداث على المستوى الرياضي خلال عام ٢٠١٨، وتهنئة كبار نجوم الرياضة في مصر بالعام الجديد، ويقدم الطباخ خلال البرنامج مجموعة من وصفات الأطعمة المحببة لدى المصريين في احتفالات رأس السنة.

وأوضحت فاروق أن كاميرات التليفزيون المصري ستقدم تغطية حية لاحتفالات المصريين في جميع الشوارع والميادين على الهواء مباشرة، كما تعرض أيضا تغطية للمصريين الذين يؤدون أعمالهم أثناء احتفالات رأس السنة، وستُبث على الهواء مباشرة احتفالات أهم العواصم العالمية برأس السنة.

ويستضف برنامج "مصر النهارده" فرقة الشباب والرياضة الموسيقية التي ستقدم مجموعة من تيترات أعمال ماسبيرو الدرامية والبرامجية الخالدة في وجدان المصريين، إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية.

يلي ذلك فقرة لمقدمي برنامج "الست هانم" في ثوبه الجديد الذى ستنطلق أولى حلقاته السبت القادم يومياً من الثالثة حتى الخامسة عصرا، وهن آية كافوري وداليا ناصر وإيمان مختار وصفاء سامي، اللاتي يتحدثن عن البرنامج وفقراته الجديدة، كما سيتم عرض مجموعة من كواليس التصوير.

يعقب ذلك تقديم لمقدمي برنامج "ستوديو وان"، أحدث منتج إعلامي للتليفزيون المصري، الذي يتناول كل أخبار الفن والفنانين ومتابعة لصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير مصورة لأهم الأحداث الفنية في مصر والوطن العربي، ويقدمه شريف نور الدين ورويدا هشام.

كما تقدم القناة الثانية سهرة خاصة من خلال برنامج "معكم على الثانية" فى الساعة العاشرة مساءً. أما القناة الفضائية المصرية فتعرض سهرة خاصة من خلال برنامج "الليلة". ويقدم برنامج "نجوم الرياضة" حصادا لأهم الإنجازات الرياضية خلال عام 2018 مع الناقد الرياضي طارق رمضان، بينما يستضيف برنامج "مباشر من مصر" مجموعة من أعضاء مجلس النواب للحديث عن حصاد مجلس النواب خلال عام مضى وكذلك أجندة المجلس خلال العام الجديد 2019.