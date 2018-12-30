تشغيل 23 مدرسة وتطوير طرق ومستشفيات.. إنجازات "الجيزة" خلال 2018

كتب- إسلام ضيف:

حققت محافظة الجيزة خلال العام الجاري العديد من الإنجازات في عدة مجالات من خلال الجولات الميدانية والحملات لإزالة التعديات والمخالفات والإشغالات وضبط الأسواق للوصول إلى الهدف المرجو وتقديم الخدمات لمواطنين على الوجه الأمثل.

ففي مجال التعليم، تم دخول 23 مدرسة الخدمة بتكلفة 166 مليون جنيه وتضم 478 فصلا مدرسيا بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتم غلق 90 مركزا للدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها، وافتتاح مدرسة متخصصة للتمريض بالواحات البحرية بجانب الاتفاق مع المدارس الخاصة للمساهمة في تطوير منظومة التعليم وتوفير 100 ألف مقعد مدرسي على نفقتهم الخاصة وتوقيع بروتوكول مع شركة مياه الشرب وهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مجمع مدارس يؤهل الطلاب للعمل بقطاع المياه.

وفي قطاع الصحة، تم افتتاح أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية بتكلفة 1.6 مليون جنيه وتطوير أقسام أمراض النساء وتنظيم الأسرة والأسنان بمستشفى بولاق الدكرور العام، وتنظيم 50 قافلة طبية وعيادة متنقلة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، إلى جانب افتتاح مدرسة متخصصة للتمريض ومبنى العيادات الخارجية بالواحات البحرية وتشغيل العناية المركزة بعد توقف 7 سنوات بمستشفى أبو النمرس وإقامة 10 وحدات غسيل كلوي للمستشفى، وصيانة المعدات والأدوات الطبية بمستشفى الوراق.

وفيما يتعلق بتطوير الطرق والكباري، قامت المحافظة بالبدء في تطوير البنية التحتية لـ3 مناطق بالمحافظة بالتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الألماني "Giz" بتكلفة 3 ملايين و300 ألف يورو بواقع 9 مشروعات يستفيد منها 700 ألف أسرة.

كما تم تركيب كشافات ليد على محور 26 يوليو وطريق مصر أسيوط وشارعي الهرم وفيصل بالكامل، والبدء في تنفيذ أعمال محور الملك عبد الله بعد توقفه 4 سنوات وتخصيص مبلغ 13 مليون جنيه لرصف الشوارع الفرعية بمنطقة كفر الجبل، وصيانة الفواصل العرضية والأسوار الحديدية بكوبري 6 أكتوبر، محور صفط اللبن، كوبري العمرانية بالإضافة إلى فحص وصيانة كل الأسوار الحديدية الواقعة بنطاق المحافظة، وتخصيص 5.5 مليون جنيه لرصف الطرق الحيوية والشوارع الفرعية بحي الوراق، وتطوير شامل لمحور المنصورية بطول 6.7 كم وخلق حارات مرورية جديدة و1200 موقع لانتظار السيارات، وتطوير شارع ترعة بشتيل بطول 500 متر.

وشملت أعمال التطوير في في مجال الطرق والكباري تخصيص 12.5 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية بحي شمال، والبدء في أعمال توسعة وازدواج طريق الحسانين – ذات الكوم بطول 1.8 كم بتكلفة 15 مليون جنيه بمركز منشأة القناطر، والانتهاء من رصف طريق اللبيني بنطاق مركز ومدينة كرداسة بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وفي مجال التضامن والشكاوى والتموين، تم تشكيل فريق عمل متخصص لمبادرة "صوتك مسموع" بالجيزة وحصول محافظة الجيزة على المركز الأول في المبادرة للرد والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة حلها بجانب توزيع 1250 كرتونة مواد غذائية وتجهيز 20 عروسة يتيمة بالأجهزة الكهربائية للزواج بالواحات البحرية وتنظيم 40 قافلة سيارات للسلع والمواد الغذائية بالمناطق الشعبية بأسعار مخفضة ،وفتح منافذ سلع تموينية وتنظيم منافذ اليوم الواحد مع مديري التموين حيث بلغ عدد المنافذ 150 منفذا ثابتا ومتحركا على مدار 3 شهور.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم تكثيف الأعمال لافتتاح توسعات محطة مياه جزيرة الدهب خلال أبريل المقبل لحل مشكلة الانقطاعات بالعديد من المناطق داخل مدينة الجيزة على مرحلتين بطاقة 80 ألف م3 / اليوم لكل مرحلة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 640 مليون جنيه، وتم الاتفاق مع الشركة على نهو المرحلة الأولى نهاية الشهر الجاري، وتشغيل محطة الصرف الصحي بالواحات البحرية بعد توقف المشروع 15 عاما، وكذلك تشغيل محطة صرف صحي كفر حجازي بتكلفة 30 مليون جنيه بعد توقف دام لـ 6 سنوات، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال لبدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه أوسيم خلال أيام و تبلغ تكلفتها 365 مليون جنيه وبطاقة 120 ألف متر مكعب على مرحلتين.

وفي مجال الحفاظ على أملاك الدولة والبناء المخالف، نجحت محافظة الجيزة في إزالة 12 ألف حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء لأكثر من 100 عقار لمخالفتهم شروط الترخيص وإزالة 279 عقارا مخالفا لقيود الارتفاع على حرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو في أحياء الدقي وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والهرم والعجوزة والعمرانية وشمال الجيزة والوراق وكذلك إزالة 450 حالة بالمراكز والمدن.

وتمكنت المحافظة في مجال النظافة، من رفع 50 مقلبا ومأوى للقمامة والمخلفات بحمولة بلغت 65 ألف طن وجاري رفع 25 موقعا تم رصدهم وتم التعاقد مع متعهدي جمع القمامة لتطبيق الجمع السكني من المنازل والمحلات التجارية في 4 قطاعات كتجربة مبدئية لخدمة 900 ألف وحدة سكنية، كما تم تحويل 7 مقالب للقمامة والمخلفات بمركز ومدينة أوسيم إلى ساحات خضراء وشراء ودعم هيئة النظافة ب 500 عامل لرفع كفاءة النظافة بالشوارع ، إلى جانب شراء 4 سيارات كنس.